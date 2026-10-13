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Guédiawaye : surpris avec une fillette de 3 ans, le suspect affirme aux enquêteurs qu’elle l’a « provoqué »

13 octobre 2026 Faits divers

Un drame a été évité de justesse au quartier du marché Ndiarème, dans la commune de Wakhinane-Nimzatt (Guédiawaye). L’Observateur rapporte qu’un ressortissant de la sous-région âgé de 24 ans, M. L. Camara, a été surpris dans un bâtiment en construction en compagnie d’une fillette de 3 ans, J. Pereira, qu’il avait attirée à l’insu de ses parents.

 

Selon le quotidien d’information du Groupe futurs médias, le mis en cause – soupçonné d’être sous l’emprise du kush – a déshabillé la gamine avant d’entreprendre des attouchements. Il aurait « enduit ses doigts de salive pour lui toucher les parties intimes » . Des jeunes du quartier ont découvert la scène.

 

Des riverains en colère ont intercepté le suspect, qui a essuyé quelques coups. Ce dernier n’a dû son salut qu’à l’intervention de l’oncle de la fillette, Th. J. Gomis, qui s’est interposé avant de le conduire au poste de police de Wakhinane-Nimzatt.

 

Lors de son audition, M. L. Camara a tenté de rejeter la faute sur la victime en affirmant qu’elle l’avait rejoint et « provoqué ». L’Observateur précise que si l’examen médical n’a pas révélé de « lésions ni ecchymoses apparentes », cela ne suffit pas à écarter les faits dénoncés. Le suspect a été déféré ce lundi au parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour « détournement de mineure » et « attentat à la pudeur ».

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