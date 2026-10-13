Plus d’un milliard FCFA en faux billets : un ex-militaire a été neutralisé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un réseau présumé de faux-monnayeurs a été démantelé à la suite d’un renseignement exploité le 5 octobre par la Brigade de recherches (BR) de Dakar. Comme rapporté par Seneweb, les opérations menées à Dakar, Mbour, Thiès et Louga ont conduit à l’interpellation de six personnes et à la saisie de faux billets en devises étrangères d’une contrevaleur de 1,276 milliard de francs CFA.

Selon Libération, les gendarmes ont d’abord arrêté un membre présumé du réseau à Nguékhokh, alors qu’un individu venait lui livrer de faux billets. Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs vers un ancien militaire récemment rentré d’Italie, présenté comme le cerveau présumé du réseau. Pour retrouver son adresse, les gendarmes ont eu recours à une ruse téléphonique : lors d’un appel entrant sur un téléphone saisi au cours de l’opération, ils ont fait croire à leur interlocuteur que l’appareil avait été ramassé.

La perquisition a permis de découvrir, sous un matelas, des dollars et des euros représentant une contrevaleur de plus d’un milliard. Les gendarmes ont également saisi un pistolet automatique Taurus de calibre 9 mm, des munitions, un gilet pare-balles, un poignard, du mercure et deux faux cachets. L’ancien militaire s’est présenté comme un instructeur en garde rapprochée. Un père de famille et ses trois enfants figurent également parmi les personnes interpellées, ajoute Libération.