Guédiawaye : un riche commerçant piégé par son partenaire

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Dieng, un riche commerçant, a découvert avec stupeur que ses cinq comptes bancaires étaient vides lorsqu’il s’est rendu dans une agence à Pikine.

Selon L’Observateur, dans le cadre de leurs activités liées au commerce du fer et à l’importation de véhicules, M. Dieng avait confié à K. Diagne, un gérant de parkings de 27 ans, la mission de « déposer les bénéfices des opérations » sur cinq comptes bancaires dont il lui avait fourni les numéros. Le commerçant lui envoyait des sommes comprises entre 300 000 F CFA et 2 millions via Wave, « sans jamais exiger la moindre décharge écrite ».

En vérifiant ses comptes auprès de la banque, M. Dieng découvre que K. Diagne n’avait effectué « aucune opération bancaire ». Le prévenu reconnaît pourtant avoir reçu 9 millions.

À la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, K. Diagne, repris par le journal du Groupe futurs médias, affirme avoir investi l’argent dans « l’achat d’une Mazda CX-2018 » destinée à leur activité commerciale.

Cité par la même source, son avocat évoque également un retard de livraison d’un conteneur et demande que les faits soient requalifiés en abus de confiance plutôt qu’en escroquerie.

La partie civile dénonce des « manœuvres frauduleuses » et réclame 30 millions de dommages et intérêts. Le verdict tombe ce vendredi 30 octobre