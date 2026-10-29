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Touba : Ousmane Sonko reçu discrètement par le khalife général des mourides dans un contexte de tensions institutionnelles

29 octobre 2026 Actualité

 

Ousmane Sonko a été reçu à huis clos par le khalife général des mourides à Touba, mettant en lumière des discussions sur la situation politique nationale et les tensions entre l’exécutif et le législatif, sans divulgation officielle des échanges.

 

 

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s’est rendu discrètement à Touba dans la nuit de ce jeudi. Il était accompagné de Serigne Cheikh Thioro Mbacké et d’un homme d’affaires identifié par les initiales N. S.

 

 

Selon certaines indiscrétions , le leader de Pastef a été reçu à huis clos par le khalife général des mourides. L’audience aurait duré près d’une heure, sans qu’aucune information officielle ne soit communiquée sur la teneur des échanges.

 

 

D’après les mêmes sources, la situation politique nationale aurait notamment été évoquée au cours de cette rencontre. Le différend opposant actuellement l’exécutif au législatif aurait ainsi figuré parmi les sujets abordés.

 

À l’issue de l’entretien, Ousmane Sonko a quitté Touba sans autre déclaration, maintenant le caractère confidentiel de cette visite

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