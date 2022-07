Guédiawaye : Une bagarre évité de justesse entre Ahmet Aidara et les journalistes

Le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, s’est donné hier en spectacle en voulant décharger sa hargne sur la presse locale qui assurait la couverture d’une activité de la mairie avec l’Association des personnes vivant avec un handicap. A la fin de la rencontre, alors que les journalistes l’attendaient dehors pour prendre sa réaction, M. Aïdara s’est montré agressif. A Aliou Diop de la Rts qui l’a interpellé pour une réaction, il a claqué : «Je ne parle pas à la presse.» Ainsi, le journaliste de la Dtv, Birame Sène, a dit aux confrères : «Ce n’est pas grave, laissez-le partir.» Ces mots ont semblé déranger le maire Ahmed Aïdara qui s’était presque engouffré dans son véhicule. Il en est ressorti et à grands pas, est allé tout droit vers les journalistes.

S’adressant au journaliste de la Dtv, il lui a demandé de répéter ce qu’il venait de dire. Très énervé, il tentera de se jeter sur ce dernier, et la situation a vite dégénéré entre sa sécurité et les journalistes. Le maire va tenter de saisir le micro de Cheikh Maguette Mbaye, cadreur au groupe Emedia, avant de s’en prendre à la caméra de Mahaly Kane. Mieux, Ahmed Aïdara va ordonner la confiscation de ces matériels. Mais face au refus catégorique des journalistes, il a fini par faire machine arrière, tout en proférant des menaces contre la presse locale.

Un de ses gros bras ira jusqu’à déclarer d’un ton menaçant : «On ne sait pas où est Omar Mbow de la Tfm ou la Rfm, mais c’est sûr que si nos routes se croisent, il regrettera sa naissance parce que nous allons confisquer ses matos.» Sur ces fortes paroles, le maire de Guédiawaye va quitter l’enceinte du centre de pédiatrie, où se tenait l’évènement, laissant derrière lui le personnel médical la tête pleine de conjectures. D’ailleurs certains parmi ce personnel déclaraient l’y avoir vu pour la première fois.

Pour leur part, les journalistes de la Banlieue condamnent fermement, de manière unanime, le comportement du maire de la Ville de Guédiawaye.