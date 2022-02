Guerre en Ukraine : 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens tués

Dès 5 h 05, les premières explosions ont été entendues dans la capitale de l’Ukraine, avant même l’annonce par Vladimir Poutine d’une « opération militaire spéciale ». Notre envoyé spécial sur place, Rémy Ourdan, raconte les premières heures de la guerre dans cet article publié il y a quelques instants. Après le début de l’invasion russe en Ukraine, les places boursières européennes ont ouvert en forte baisse tandis que la monnaie russe, le rouble, a atteint un plus bas historique face au dollar, avant l’intervention de la banque centrale du pays.

Après que Vladimir Poutine a ordonné aux troupes russes d’entrer sur le territoire ukrainien, nous aimerions entendre les Ukrainiens vivant dans toute l’Europe sur l’impact de la crise sur vos vies. Voici un court questionnaire.

Le président de la République française souhaite qu’un sommet de l’OTAN se tienne « au plus vite », en réaction au début de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, a annoncé l’Elysée.

« Le président de la République souhaite la tenue d’un sommet de l’OTAN au plus vite, en concertation avec nos partenaires et alliés », fait savoir la présidence. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a exprimé la même demande un peu plus tôt dans la journée.