Guerre en Ukraine : la Chine à l’heure du choix

Le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Jake Sullivan, va rencontrer, lundi 14 mars, à Rome, le directeur de la commission des affaires étrangères de Chine, le diplomate Yang Jiechi. Une rencontre jugée cruciale alors que Moscou vient de demander à Pékin de l’aide militaire.

L’ambiguïté est-elle tenable ? La Chine est à l’heure d’un choix stratégique qui pourrait déterminer sa place dans le monde et ses propres équilibres internes. C’est en tout cas ce qu’estime l’administration Biden, qui croit plus que jamais à la confrontation des modèles, démocratique et autocratique. S’appuyant sur la solidité et la réactivité du camp occidental, Washington veut en effet convaincre Pékin de ne pas s’engager dans un soutien ouvert au Kremlin, dont le prix serait élevé, notamment en matière de sanctions économiques indirectes. Lundi 14 mars, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, doit rencontrer à Rome Yang Jiechi, membre de la direction du parti communiste chinois et directeur de la commission centrale des affaires étrangères.

Cet entretien a été précédé d’une série de prises de position à Washington, destinées à placer la Chine devant ses responsabilités. Plus de 13 % des réserves en devises de la Banque centrale russe soit environ 77 milliards de dollars (70,3 milliards d’euros) – sont détenues en yuan. Mais au-delà, l’enjeu est celui d’une vassalisation économique. La tentation d’imposer à la Russie une dépendance financière, commerciale et technologique sans précédent à l’égard de la Chine est forte, mais les risques et les coûts paraissent aussi considérables.

Alors que l’armée russe poursuit son offensive dévastatrice en Ukraine, les regards se tournent vers Pékin. Sur le plan économique et financier, la Chine est en effet la seule bouée de sauvetage possible pour la Russie, confrontée à des sanctions occidentales massives qui la placent au bord du défaut de paiement. Sur le plan diplomatique, Pékin tente de préserver une position d’équilibre entre son hostilité aux Etats-Unis et ses réserves au sujet de la guerre menée en Ukraine.