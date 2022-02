Guerre Russie-Ukraine : Le conflit se répercute dans le monde entier

La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l’Ukraine jeudi, frappant des villes et des bases par des frappes aériennes ou des bombardements, tandis que les civils s’entassaient dans les trains et les voitures pour fuir.

Le gouvernement ukrainien a déclaré que des chars et des troupes russes avaient franchi la frontière et a accusé Moscou de déclencher une « guerre totale » qui pourrait réécrire l’ordre géopolitique et dont les répercussions se font déjà sentir dans le monde entier. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, lors d’un discours surprise jeudi matin, une « opération militaire » en Ukraine pour défendre les séparatistes de l’est du pays. Peu après, des explosions étaient entendues à Kiev et dans plusieurs villes ukrainiennes. Le président ukrainien a instauré la loi martiale.

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé jeudi, à l’aube, une « opération militaire » en Ukraine. De puissantes explosions étaient entendues ce matin à Kiev, Odessa (sud), Kharkiv à la frontière russe et dans l’est du pays. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé ses concitoyens à « ne pas paniquer » face à l’offensive russe.

« Nous continuerons de fournir soutien et assistance à l’Ukraine et au peuple ukrainien », a indiqué Joe Biden. Les Alliés de l’Otan vont se réunir en urgence. « Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible » a déclaré le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg.