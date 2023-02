Guinée : Doumbouya confirme son départ à la fin de la transition

La junte au pouvoir en Guinée s’est engagée auprès des Etats ouest-africains à rendre le pouvoir aux civils au bout de deux ans à compter du 1er janvier 2023. Le colonel Mamady Doumbouya, qui a pris le pouvoir par la force le 5 septembre 2021, s’est fait investir président.

Le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, a réaffirmé mardi qu’il quittera le pouvoir à l’issue de la transition fin 2024, lors du lancement de la rédaction de la nouvelle Constitution un an et demi après le coup d’Etat qui a renversé le président Alpha Condé. « Nous allons organiser bien sûr la transition mais nous ne ferons pas partie de l’après-transition. Pour nous, c’est clair et ça doit l’être », a assuré le colonel Doumbouya à l’ouverture d’un colloque organisé au Palais du peuple à Conakry, siège du Parlement de transition.

Après sa rédaction, « c’est le peuple de Guinée dans son entièreté qui adoptera la Constitution par référendum », a dit le chef de la junte guinéenne.