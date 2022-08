Guinée : le FNDC officiellement dissout

Quelques heures après l’annonce par le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) de la tenue prochaine des manifestations, le ministre de l’Administration de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, passe à la vitesse supérieure. Il a, par le biais d’un arrêté signé depuis le 6 août dernier, mais rendu public ce lundi, annoncé la dissolution de la plateforme dirigée Foniké Mengué.

Mory Condé motive sa décision par le fait que le FNDC ne figure pas parmi les organisations non gouvernementales agréées par son département.

Pire, il accuse ce mouvement de plusieurs faits : « Considérant que depuis sa création le 14 octobre 2019 pour, dit-il, protester contre l’éventuelle modification de la Constitution de 2010, le mouvement de fait dit Front National pour la Défense de la Constitution s’est toujours illustré par la voie de violence sur les personnes, la dégradation et la destruction des biens publics et privés, des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre les personnes en raison de leur origine ou leur idéologie.

Que mieux, ce groupement de fait, à travers ses activités, provoqué des manifestations armées sur les voies et lieux publics, ayant les agissements d’un groupement de combat ou de milices privés. Qu’en outre, ce groupement utilise les réseaux sociaux comme vitrine de ses idées et agissements.

Qu’il s’identifie par ailleurs à travers des symboles communs, tels que son nom, son logo régulièrement affiché sur les publications des réseaux sociaux et autres moyens d’expression du groupement ou de ses membres, leur permettant ainsi de se reconnaître lors des actions qu’ils mènent et revendiquent au nom du groupement.

Que leur mode opératoire se structure par des actions violentes au cours des manifestations interdites ou non autorisées telles que des attaques contre des individus qui ne partagent pas leur idéologie, d’actions ciblées contre les forces de l’ordre, des publications mettant en scène et favorisant les agissements violents et l’utilisation des mineurs dont l’âge varie entre 10 à 13 ans dans les manifestations en violation des conventions internationales de la protection de l’enfance.

Considérant que ce groupement de fait, organisé de manière hiérarchisée, disposant d’administrateurs et des membres violents, mettant en péril l’unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble, ne figure pas sur la liste des organisations non gouvernementales en République de Guinée, ni sur la liste des collectifs d’association en République de Guinée et encore moins dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée ». Par conséquent, il décide de la dissolution du FNDC.

Si le ministre parle du 14 octobre 2019 comme date de création du FNDC, il faut préciser que cette plateforme dirigée à l’époque par Abdourahmane Sano, a été officiellement lancée le 3 avril 2019 à Kipé, dans la commune de Ratoma.

Pour l’instant, le FNDC ne souhaite pas réagir à cette décision de Mory Condé.