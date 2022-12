HAJJ 2023: Le nombre de pèlerins du Sénégal revu à la hausse

Pour le Hadj de cette année, le quota du Sénégal a été revu à la hausse, soit 12 860 tous pèlerins confondus. Un chiffre qui avoisine celui de l’avant-covid. En 2022, l’Arabie saoudite avait autorisé 5822 personnes pour le Sénégal. Selon le site d’information ummid.com, citant les sources du ministère du Hajj et de la Omra, l’Arabie saoudite envisage de rétablir le quota de pèlerins pour le Hajj 2023 (Hajj 2023- 1444H) au niveau d’avant la pandémie, car l’intensité de Covid-19 a cédé.

Pour le Hadj de cette année, le quota du Sénégal a été revu à la hausse, soit 12 860 tous pèlerins confondus. Un chiffre qui avoisine celui de l’avant-covid. En 2022, l’Arabie saoudite avait autorisé 5822 personnes pour le Sénégal. Il faut noter que cette fois ci les restrictions sur l’âge ont été levées. Toutefois, même si le Test Covid n’est plus exigé à l’entrée en terre saoudienne, les vaccinations contre la fièvre jaune, la méningite et le covid restent exigées. Une décision finale sera prise par la plus haute autorité du Royaume après une discussion approfondie sur la question et une consultation avec toutes les parties prenantes et les experts de la santé, ont indiqué les sources. « Rien n’est encore décidé. Mais, il a été provisoirement décidé d’augmenter le quota de pèlerins de tous les pays pour le Hajj 2023 », ont indiqué les sources.

La Délégation générale au pèlerinage a rencontré les opérateurs privés du Hajj, ce mardi 27 Décembre 2022, en vue d’échanger sur les conditions d’organisation du Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, en 2023.

Selon le communiqué de la DGP qui nous est parvenu, la distribution du quota aux opérateurs privés du Hajj se fera après que l’Etat aura défini le quota de régulation géré par la DGP. Ceci devra être fait dans les plus brefs délais, note notre source.

Ainsi, sur la base de ces conclusions issues de la réunion avec le Ministère du Hajj, la DGP a décidé de fixer provisoirement la période des enregistrements des pèlerins du 1er avril au 15 mai 2023.