Hausse des prix et manifestations au Sénégal : Unacois/Jappo dénonce la hausse des prix et se dit préoccupé de la situation du pays

En conférence de presse, les membres de l’Unacois/Jappo dénoncent la hausse des prix des denrées de premières nécessitées. Ils se disent se disent préoccupé par la situation de violence que traverse le Sénégal depuis un certain temps. L’Unacois/Jappo interpelle donc les autorités.

Les responsables de l’Unacois/Jappo ont pris la parole à tour de rôle. C’est au tour du directeur exécutif de présenter ses inquiétudes sur le flux inquiétant du prix du sucre. A l’en croire, le prix de ce produit risque d’augmenter. « Si l’Etat ne réajuste pas son système de taxation, il y aura d’autres perturbations sur le prix du sucre.

Le Sénégal a les moyens de préserver les consommateurs de toute autre fluctuation ou perturbation sur le coût du sucre. Ce qu’on évite, c’est de livrer les commerçants aux procès des consommateurs », dira-t-il avant de dénoncer la hausse constatée sur le prix de l’huile et autres denrées. Selon eux, « le Sénégal est confronté à des manifestations et des heurts qui freinent souvent l’activité économique depuis un certain temps.

La situation actuelle du pays, n’arrange guère leurs activités de commerce et cela pourrait provoquer un manque de confiance vis -à -vis de leurs fournisseurs étrangers et les banques. Les commerçants sont exposés à des risques à chaque fois qu’il y a manifestation.

Les acteurs politiques doivent s’asseoir autour d’une même table pour trouver une solution par rapport à des scènes de violences enregistrées de part et d’autres », disent-ils. Ainsi, les membres de l’Unacois/Jappo lancent un appel aux autorités pour que les problèmes que rencontrent les commerçants soient résolus.