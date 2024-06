Hausse du prix du Transport : Le ministre El Malick Ndiaye sermonne les transporteurs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En cette veille de la Tabaski, il est constaté une hausse du prix du transport. Face à une telle situation, le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, a vertement lancé une alerte aux transporteurs.

El Malick Ndiaye, qui effectuait ce jeudi 13 juin une visite à la gare routière des Baux maraîchers de Pikine, n’a pas raté les transporteurs. Il a dénoncé au cours d’un cadre d’échanges et de partages avec les acteurs du transport une hausse considérable et irrégulière des tarifs. Ainsi, il déplore cette situation qui, selon lui, est en déphasage de l’esprit de solidarité et partage qui cimente la nation sénégalaise « Nous nous sommes concertés avec le président des transporteurs et des chauffeurs.

Publicités

Ces derniers ont promis de baisser les tarifs pour revenir aux tarifs normaux », a confié le ministre. « Nous avons donné des instructions au gestionnaire de la gare pour veiller à l’application des tarifs homologués », souligne-t-il.

Selon la source, le ministre El Malick Ndiaye promet de combattre les gares routières sauvages qui pullulent dans la capitale et qui échappent à tout contrôle. « Nous allons nous concerter avec nos collègues que sont le ministre de l’Intérieur et celui des forces armées pour combattre farouchement les garages sauvages », promet-il. En outre, le ministre a annoncé la tenue des assises des transports en juillet.