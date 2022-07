Hivernage 2022: Dakar impacté avec des conséquences sont visibles

Dakar s’est réveillé avec une forte pluie, et les conséquences sont visibles et insupportables. Les causes sont multiples et variées. On peut retenir le réchauffement climatique, une mauvaise politique d’assainissement et une catastrophique gestion des fonds alloués à la lutte contre les innovations.

Cette situation désastreuse que traverse les dakarois est la résultante de l’échec du Plan décennal de lutte contre les inondations mis en place par le gouvernement de Macky Sall avec un budget initial de 766,9 milliards dont l’exécution était divisée en trois phases fait savoir Serigne Abo Mbacké Thiam, Candidat à la députation sur la liste de Yewwi Askan Wi. Dans son intervention, il revient sur la phase d’urgence (2012-2013) avec un montant prévisionnel de 66 milliards; une phase intermédiaire (2014-2016) pour une enveloppe de 250,6 milliards et une phase moyen-long terme (2017-2022) pour un montant de 450,9 milliards.

Selon lui si tous ces milliards étaient mobilisés et injectés à la place des slogans, la question des inondations allait être un mauvais souvenir pour les dakarois et les sénégalais d’une manière générale laisse t-il entendre. Et cet échec n’est pas pardonnable et doit être lourdement sanctionné par les sénégalais qui avaient fondé un grand espoir sur ce régime en place. A Grand Yoff, au lieu qu’il soit sauvé définitivement des inondations par une meilleure politique d’assainissement de l’Etat, il enregistre, comme chaque début d’hivernage des manœuvres politiciennes indignes qui se résument à des visites suivis de distributions de sacs de riz comme pour dire que c’est tout ce que l’on mérite pour sortir du désarroi se désole t-il

Pour lui La question est de savoir qu’elle est la corrélation entre sacs de riz et inondations ? Face à cette situation, ils ont une responsabilité dans le cadre du fonctionnement de notre pays, une mission pour sauver le Sénégal de la médiocrité, de la corruption, du népotisme et des détournements de fonds explique Serigne Abo Mbacké Thiam.