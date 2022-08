Hôpital Aristide Le Dantec : Dr Khémesse Ngom hausse le ton

En marge de sa visite dans les différents centres d’accueil de l’Hôpital Aristide Le Dantec, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye s’est exprimée pour la première fois en public sur la polémique née de la fermeture de cette structure sanitaire.

Elle a pu apprécier l’état d’avancement du déménagement avant de hausser le ton pour répondre à la société civile qui exige la transparence sur le redéploiement des malades de cette structure sanitaire. «Pour le dossier du foncier, il ne faut même pas essayer de me poser des questions. Le moment venu, faites vos enquêtes parlementaires, c’est votre droit le plus absolu. Nous sommes dans un pays de droit. Ceux qui veulent marcher n’ont qu’à aller marcher. Ceux qui peuvent porter plainte, n’ont qu’à porter plainte», a laissé entendre le successeur de Abdoulaye Diouf Sarr.

«Pour reconstruire Le Dantec, ce pays a des experts médicaux et j’en fais partie. Ce pays a des planificateurs, des élus, des juristes etc. Moi, je n’invente pas et tout personnel qui raconte des contre-vérités pour ternir l’image du secteur sera viré», alerte-t-elle.

«Est-ce qu’on doit attendre jusqu’au 1er septembre pour sortir des malades ? », s’interroge l’ancienne directrice générale de la Santé publique. A l’en croire, «nous ne le ferons pas.

En ce moment, on a pris des gens qui s’y connaissaient et on a dit, il faut redéployer les services. Et on ne peut pas prendre l’avion et aller au-delà du Sénégal. Pour le moment, c’est à Dakar».