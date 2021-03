Hôtel King Fahd Palace : Interdits d’accès, les licenciés écaillent Dg Racine Sy

Les dommages collatéraux de la pandémie de la covid-19 se sentent jusque dans les hôtels. Ce jeudi matin, les ex employés du King Fahd Palace (ex Méridien) ruminent leur licenciement à l’entrée du réceptif. Les 76 employés licenciés ont manifesté ce jeudi matin, pour dénoncer leur licenciement abusif et le fait qu’ils n’ont pas été payés par le Dg Mamadou Racine Sy, explique Mbaye Faye, employé et membre de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts).

C’est par un sms , que les ex travailleurs de l’hôtel King Fahd Palace ont été notifié de leur licenciements. “Bonjour, Nous vous informons que votre lettre de licenciement pour motif économique, à compter du 1er mars 2021, est disponible à la DRH. Merci de passer au KFP le 15 et 17 février 2021, pour la notification”

Pancartes et banderoles en main, ils fustigent l’arrogance, le mépris et l’hostilité au dialogue du Dg, Racine Sy en particulier. “Les licenciements sont faits par message (sms) et abusivement”, selon Djibril Samba, porte-parole du jour.