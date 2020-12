Idy nomme Lamine Bâ conseiller spécial

Idrissa Seck place ses hommes. Après Awa Guèye Kébé, à le président du Cese a nommé Dr Lamine Ba conseiller spécial, chargé du Pôle Coopération internationale, Partenariat et Diaspora du Cese. L’ex ministre de la Femme sous Wade, Awa Guèye Kébé et Lamine Ba sont réputés pour leur leadership et pour le culte qu’ils vouent à la transparence. Ils n’ont jamais été inquiétés par la justice sénégalaise pour mauvaise gestion.