Il y a 4652 prostituées répertoriées à Dakar

La prostitution, le plus vieux métier au monde? 4652 travailleuses de sexe (TS) ont été répertoriées dans le fichier général du département de Dakar, selon les statistiques de l’Unité de suivi des professionnelles du sexe à l’Institut d’hygiène sociale de la Médina. . Les Sénégalaises occupent la première place du podium suivies des Nigérianes et des Guinéennes. Les étrangères représentent jusqu’à 30% du fichier général et sont très rigoureuses dans le respect des visites médicales.. 231 cartes sanitaires ont été délivrées entre le 1er janvier et le 16 novembre 2021. Plus de 200 prostituées sont atteintes du Sida, dont certains sont encore en service. La prise en charge sanitaire des travailleuses de sexe couterait à l’Etat du Sénégal 24 millions Fcfa sur la base de 1000 professionnelles du sexe qui paient le ticket à 1000 Fcfa, au lieu de 3000 Fcfa minimum, pour une consultation dans a structure.

