Ils volent leur employeur pour aller au Nicaragua

Pour aller aux Etats-Unis en passant par le Nicaragua, C. Seye, P. Seye, M Diop et le mineur M. T. D ont décidé de voler leur employeur, Lampe D, pour acheter leurs billets d’avion.

Ils ont cambriolé le dépôt de marchandises qui se trouve à la rue 23 de la Médina, en complicité avec l’agent préposé à la sécurité de l’immeuble. C. Sèye était chargé de vendre le butin. M Camara a eu la malchance d’acheter la marchandise volée. La bande a été prise la main dans le sac, le 27 mai 2024 vers 4 heures du matin. Ils ont été dénoncés par le livreur S. B. Kane qui avait informé la victime. Celui-ci a déposé une plainte au commissariat de la Médina. Entendus par les enquêteurs, les mis en cause ont assumé leurs forfaits. Selon eux, ils ouvraient le magasin en présence du vigile S. Ba. En contrepartie, ce dernier recevait 5 000 ou 10 000 francs. Toutefois, l’adolescent M. T. D. a confié aux enquêteurs avoir planifié ce projet délictuel avec ses co-inculpés pour voyager au pays de l’Oncle Sam. Il informe que ce vol a permis à d’ex-employés de la victime de rejoindre l’Eldorado. M. T. D. a été traduit devant le tribunal pour enfants. Par contre, C. Sèye, P. Sèye, M. Diop et S. Ba ont fait face hier au tribunal de grande instance de Dakar pour vol en réunion et complicité de ce chef. Devant la barre, les prévenus ont chargé le mineur sous prétexte qu’il est le cerveau. Le receleur M. Camara s’est dédouané en soutenant avoir acquis les cheveux naturels à un prix raisonnable. Les avocats du plaignant ont demandé 100 millions pour la réparation du préjudice. La défense a plaidé la relaxe. Les mis en cause ont été déclarés coupables et condamnés à deux ans dont trois mois ferme. Ils devront payer solidairement 2 millions de francs à la partie civile. M Camara a été relaxé pour le délit de recel.