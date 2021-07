Immigration Clandestine : Des « Modou-Modou » bloqués en Colombie

Des migrants sénégalais sont actuellement interceptés à Necoclí, en Colombie. Ils tentaient de traverser ce pays ensuite l’Amérique centrale et le Mexique, dans l’espoir de rejoindre la frontière des États-Unis.

C’est une crise humanitaire qui se joue actuellement à Necoclí, en Colombie. Environ 10 000 migrants principalement des Sénégalais, des Haïtiens et des Cubains, sont actuellement coincés, selon les autorités, dans cette petite ville du nord-ouest du pays. Leur objectif est d’atteindre les États-Unis via le Panama et l’Amérique centrale.

En effet Necoclí n’est qu’une étape pour les migrants qui empruntent cette route migratoire bien connue. C’est dans cette petite-fille portuaire de Colombie qu’ils attendent de prendre un bateau pour traverser le golfe d’Uraba. Mais ces derniers jours, la compagnie maritime locale n’arrive plus à suivre. Les tickets se vendent au compte-gouttes, car la météo est mauvaise. Le résultat est un engorgement à Necoclí.

Selon la presse locale, plus de 10 000 personnes s’entassent sur les plages et dans les parcs dans un contexte de pandémie. Les services publics sont saturés. Le maire de Necoclí appelle Bogotá à l’aide, d’autant plus que le problème n’est pas nouveau : en janvier déjà, des centaines de migrants s’étaient retrouvés bloqués dans la ville en raison de la fermeture des frontières.

La longue traversée de la jungle

Après avoir franchi le golfe d’Uraba, ces migrants débutent une marche de plusieurs jours dans la jungle du Panama. Une route que le magazine colombien Semana décrit comme « un enfer », mais que 33 000 personnes ont déjà empruntée cette année selon les autorités colombiennes. Ces migrants originaires d’Haïti, de Cuba, du Sénégal ou encore du Ghana, traversent ensuite l’Amérique centrale et le Mexique, dans l’espoir de rejoindre la frontière des États-Unis.

Pour rappel, il y a trois semaines, 5 Sénégalais dont une femme établis au Brésil sont morts noyés en tentant de rejoindre les USA. Il s’agit de Serigne Samb, El Hadji Djibril Diouf, Mor Kane, Modou Lô et Sokhna Khady Sèye alias Khady Mbacké toujours selon le même média. Ils seraient morts noyés en traversant une rivière pour essayer de rallier les États-Unis. Mor Kane, qui tentait de rejoindre les États-Unis, est également mort noyé en tentant de traverser une rivière. Le défunt, établi au Brésil, a été emporté par le courant, relate Les Échos dans sa livraison de ce vendredi. Originaire de Mbacké, Mor Kane a laissé derrière lui une épouse. Il travaillait dans une entreprise de tapisserie.