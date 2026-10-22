Inauguration d’une salle de classe à Boffi ,les populations exposent leurs doléances

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Ouf de soulagement des populations de Boffi une localité de la commune de Kamb (département de Linguère) . En effet, une salle de classe pour un meilleur déroulement des enseignements et apprentissages, qui a été une demande sociale des populations , est devenu ce jeudi 22 octobre 2026 un vieux souvenir.

Le maire de Kamb Birame Ba en collaboration avec son équipe municipale ,n’a pas lésiné sur les moyens pour doter d’une salle de classe digne de ce nom au profit de Boffi et villages le polarisant. Le montant de la salle de classe de Boffi d’une valeur estimée à 07 millions de nos francs nous dit l’édile de Kamb Birame Ba restera à jamais un intrant de taille gage d’un bon rendement scolaire dans le milieu.

Venu présider la cérémonie de l’inauguration de la salle de classe de Boffi, l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Dahra Mouhamadou Mactar Fall ,accompagné du Secrétaire Général de l’ief de Dahra l’inspecteur Boubou Thiam et du planificateur Bouba Ba , Monsieur Fall s’en réjoui de la forte mobilisation des populations de Boffi. Poursuivant, l’ief de Dahra dira que la forte présence des populations à la réception de la salle de classe prouve que ces dernières considèrent beaucoup l’éducation de leurs enfants. Néanmoins le patron de l’education et de la formation à Dahra ,d’ abord a confié l’établissement scolaire aux populations afin qu’elles se l’approprie pour un bon entretien.Ensuite, l’ief Fall a confié les enfants à la population car la communauté fait partie des soutiens de l’éducation. Enfin , l’ief Fall a confié l’enseignant à la population car ce dernier a la mission de transmettre le savoir aux enfants qui sont les futurs leviers du pays.Dans la foulée, l’Ief Fall a remercié le maire Ba qui est conscient et soucieux des difficultés qui plombent l’éducation dans sa commune.

Le maire Birame Ba, a profité de l’occasion pour dénoncer la non fréquentation des enfants à l’école,.les mariages précoces , l’usage de la boisson alcoolisee non sans inviter l’assistance à la scolarisation des enfants source de développement dans la société.

Quant à l’inspecteur Boubou Thiam, dans sa communication ,dira toute sa sarisfaction à l’endroit du maire Birame Ba vu son geste de haute portée sociale. L’Inspecteur Thiam d’inviter les populations à protéger l’école non sans insister sur les conséquences de la transhumance ,le manque de pièces d’état civil chez l’enfant qui est à l’école. Il a aussi exorté les parents à penser à l’implantation de la cantine scolaire qui participe beaucoup à la gestion du quantum horaire.

A signaler qu’au cours de la cérémonie de l’inauguration de la salle de classe,.le chef de village de Boffi Demba Ka, les représentants ( femmes et jeunes).de Boffi, Penda Sow et Ali Ka, le président du CGE Ali Ka << ont vivement remercié le maire Birame Ba qui est aux côtés de ses administrés en cas de besoins >> renchérissent – ils.

Toutefois , les popularions de Boffi ont soulevé des doléances notamment: des toilettes à l’école, un mur de clôture, le manque de.tables bancs, l’eau, l’électricité pour un meilleur déroulement des enseignements et apprebtissages à Boffi.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)