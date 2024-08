Innovation dans l’Éducation: Une plateforme numérique dénommée « CALY » lancée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une plateforme numérique innovante, a été officiellement lancée, suscitant un immense enthousiasme parmi les directeurs d’écoles, les représentants du CN/CAPEP, et d’autres personnalités influentes du pays. Cette initiative est dirigée par Abdoulaye Sarr, un jeune entrepreneur de 24 ans qui se distingue par son ambition de révolutionner le secteur de l’éducation au Sénégal. Selon lui, le projet, mûri pendant quatre ans, vise à rehausser le niveau de l’éducation nationale en utilisant la puissance de la technologie.

« En fournissant aux parents des informations en temps réel sur les activités de leurs enfants à l’école, CALY introduit un suivi personnalisé et transparent, qui n’a jamais été vu auparavant dans le système éducatif sénégalais », dit-il. Cette cérémonie de lancement a vu la participation de personnalités telles que Oumar Sall, PDG de CINEKAP, Achime Malek Ndieye, ancien Directeur de la Transformation Digitale du Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications, El Hadj Mamadou Camara, haut responsable de Citibank, Joe Marone, journaliste de la RFM, et Serigne Ndiaye DIOP, coordonnateur du programme d’accélération Orange Fab de Sonatel qui ont tous témoigné du potentiel immense de CALY.

De son avis, ces témoignages soulignent l’importance stratégique de la plateforme, non seulement pour les écoles et les parents, mais aussi pour l’ensemble du système éducatif sénégalais. « En phase avec les besoins du gouvernement, CALY s’inscrit dans une démarche de modernisation et d’amélioration continue de l’éducation au Sénégal. Elle offre aux écoles un outil performant pour gérer les informations scolaires, tout en permettant aux parents de suivre en temps réel les progrès de leurs enfants.

Cette approche est non seulement innovante mais également essentielle pour garantir que chaque élève bénéficie d’une éducation de qualité, indique l’initiateur. A l’en croire, avec le soutien des autorités et des acteurs clés du secteur, CALY est bien positionnée pour transformer l’éducation au Sénégal, en offrant une solution qui répond aux défis actuels tout en anticipant les besoins futurs. « Ce lancement marque le début d’une nouvelle ère pour l’éducation sénégalaise, où la technologie et l’innovation joueront un rôle central dans l’épanouissement des générations à venir », conclut-il.