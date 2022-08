Inondations à Dakar: un nouveau décès

Un nouveau décès a été enregistré hier à cause des eaux de pluie qui se sont abattues sur Dakar vendredi dernier.

Il s’agit d’un jeune talibé mort noyé dans un chantier près de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. En effet, ledit chantier à été transformé en lac un à cause des eaux pluviales.

D’après le président de l’association des habitants de la cité Mamelles Oasis qui revient sur les faits, le corps de la victime a été repêché par les sapeurs pompiers.

« Un talibé s’est noyé hier vers 14 h dans les eaux vers l’aéroport. Il y a des chantiers qui ont démarré depuis plusieurs mois maintenant. Ces chantiers parfois sont laissés à libre accès, ils ne sont pas protégés et apparemment c’est un grand trou qui a été rempli par les eaux de pluie et le talibé a voulu se baigner dans ce trou là et donc est rentré dedans et s’est noyé. Il paraît que c’est vers les coups de 2 heures du matin qu’il a été ressorti par les sapeurs-pompiers », a-t-il raconté.