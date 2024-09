Inondations à Touba: 2 morts et de nombreux de dégâts matériels enregistrés  

Partager Facebook

La ville de Touba est sous le choc après l’effondrement d’un bâtiment au quartier de Keur Niang où les dégâts causés par les inondations consécutives aux intempéries de la veille ont été particulièrement nombreux. L’accident tragique a entraîné la mort d’un homme, dont le corps a été retrouvé par les sapeurs-pompiers et transféré à la morgue. Une fillette de moins de 10 ans a également été retrouvée morte noyée dans les eaux pluviales. Le drame est survenu à Gouye Ziar à quelques mètres du marché Ocass de Touba.

La ville sainte de Touba est sous le choc après l’effondrement d’un bâtiment au célèbre quartier de Keur Niang. Selon les témoignages recueillis, le drame a été causé par les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la cité religieuse toute la nuit du lundi au mardi. L’incident tragique a entraîné la mort d’un homme, dont le corps a été retrouvé par les sapeurs-pompiers et transféré à la morgue.

Des informations font également état d’un blessé grave. Après ce premier décès enregistré, le matin du mardi, moins de 10 ans est morte noyée dans les eaux pluviales. Le drame est survenu à Gouye Ziar à quelques mètres du marché Ocass de Touba. « Elle était partie pour jouer dans une maison inondée et abandonnée par ses occupants. Malheureusement, elle a été engloutie dans les eaux. Repêchée, elle a perdu la vie lors de son évacuation au centre de santé de 28 », relate un témoin.

Le débordement du bassin de Keur Niang a aussi contraint des populations à évacuer leurs habitations, tandis que les habitants de Darou Marnane et Ndamatou luttent encore contre les inondations. Selon toujours les témoins, une autre personne blessée retrouvée sous les décombres a été acheminé à l’hôpital pour des soins. Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations majeures dans plusieurs quartiers de la ville, engendrant des perturbations significatives dans les artères principales. Les résidents, déjà éprouvés par les conditions climatiques sévères, vivent dans la peur de nouvelles intempéries. Ainsi toute la journée d’hier les autorités locales et les équipes de secours sont restés debout pour évaluer l’ampleur des dégâts et fournir une assistance aux victimes. Jusqu’à très tard, les efforts de déblaiement étaient menés pour restaurer les zones touchées et prévenir d’autres incidents.

« Une situation très compliquée autour de la grande mosquée »

Cité par l’Aps, le sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, Abdoulaye Kharma consent une « situation très compliquée ». « Le tour effectué dans la commune avec le maire nous a permis de constater que la situation est trop compliquée, notamment autour de la grande mosquée de Touba et au niveau des maisons des fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké », a-t-il notamment déclaré, au terme d’une visite dans quelques quartiers de la ville.

A entendre le représentant de l’Etat qui livre quelques statistiques de ces inondations qui n’ont épargné aucune partie de la ville, « 140,1 millimètres de pluie » ont été enregistrés dans la nuit du lundi au mardi. Face à la situation, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement a effectué le déplacement dans la ville sainte de Touba. Le Dr Cheikh Tidiane Dièye a été reçu par le khalife général des mourides. Devant Serigne Mountakha Mbacké, il a annoncé des mesures d’urgence prises par le gouvernement pour lutter contre les inondations dans la cité religieuse.

