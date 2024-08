Insécurité et meurtres en série au Sénégal: Le Mouvement pour la Défense des Intérêts des Sénégalais (MONDIS) tire la sonnette d’alarme.

Partager Facebook

Le Mouvement pour la Défense des Intérêts du Sénégal (MONDIS) a suivi avec beaucoup d’attention, les dernières actualités avec l’insécurité marquée par une recrudescence des agressions et meurtres au Sénégal.

Le Président Abdou Khadre Ndiaye et ses partisans s’inclinent devant la mémoire des victimes, et conseillent aux autorités de la République de mettre en place, une réglementation de la fabrique, la commercialisation et le port d’armes blanches.

Le MONDIS prône également le renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie afin de rendre plus facile leur déploiement pour faire changer la peur de camp. Par ailleurs, les derniers développements notés dans le champ politique avec le projet de suppression des institutions telles que le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) préoccupent le MONDIS. Même si à terme, cette mesure du Président de la République devra permettre de réaliser une économie de 15 milliards F Cfa sur le budget national, le Président Abdou Khadre Ndiaye estime que la déclaration de politique générale du Premier ministre devrait précéder tout acte allant dans le sens de réformer notre arsenal institutionnel.

Selon les militants du Mouvement pour la Défense des Intérêts du Sénégal, les difficultés d’ordre économique et social que vivent actuellement les citoyens Sénégalais sont la conséquence d’un programme de gouvernance non encore mis en œuvre.

Le MONDIS reste fidèle aux principes de bonne gouvernance et de l’état de droit, et demande au gouvernement d’éclairer la lanterne des Sénégalais sur les marchés incriminés de l’ONAS qui défraient la chronique après 4 mois de Jub, Jubal et de Jubanti.

Toutefois, le mouvement se félicite de la bonne tenue de l’événement du Grand Magal de Touba. Il encourage également le gouvernement dans sa volonté d’améliorer les conditions de vie des populations dans la ville sainte, notamment en termes d’assainissement et d’accès à l’eau potable.