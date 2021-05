Insécurité Territoriale: Plus de 6 milliard FCFA investis

Insécurité Territoriale: La cérémonie de clôture de la coopération pour la sécurité intérieur entre le Sénégal et l’union européenne (SENSEC-UE), s’est tenu hier à Dakar. Ce programme vise à renforcer les capacités en matière de lutte contre les crimes organisés et le terrorisme.

Le Sénégal est confronté à des menaces dues au manque de sécurité. Pour relever le défi, le Programme de clôture de coopération pour la sécurité intérieur entre le Sénégal et l’UE met à la disposition de la population sénégalaise des moyens dont l’investissement est estimé de plus de 6 milliards de FCFA. Mme Irène Mingasson, ambassadrice de l’union européenne au Sénégal a affirmé que le programme financé par l’UE à hauteur de 10 millions d’euros a duré de 2017 à fin mai 2021. Elle ajoute que le programme a été soutenu par des partenaires comme Civipol (France), la Fiiapp( Espagne), pour la partie assistance technique et par l’organisation international des migrants, pour les acquisitions de moyens et immobiliers l’ambassadrice nous renseigne de même que ce programme malgré la pandémie a eu des résultat notables.

900 policiers, gendarmes et douaniers formés

Ce programme a assuré la formation de plus de 900 personnes réparties entre policiers, gendarmerie et douanes. Il a permis la création d’un nouveau centre de formation national de la police judiciaire au bénéficier de la gendarmerie nationale. Favorisé de même la mise en place d’un dispositif de surveillance et de contrôle des frontières terrestres et maritime facilité par la construction de quatre postes frontaliers conjoints police/douanes, trois attentes de la division nationale pour le trafic des migrants, deux hangars aériens et deux détachements fluviaux.

Ils ont aussi mis en disposition 157 moyens roulants, quatre vedettes, 27 drones de capacités différentes ainsi que des matériels informatique et bureautique. Pour finir, elle nous a fait part de la construction d’un commissariat pilote à Mbao conçu de manière à constitue un modèle en matière d’accueil et d’accès à la justice pour les populations vulnérables. Elle ajoute que l’UE reste engagée à continuer la coopération dans le domaine sécuritaire dans le futur avec le Sénégal en bâtissant sur ces résultats encourageants, se réjouit-t-elle.

Antoine Félix Diome souligne que ce programme, pendant trois ans et demi a permis la mise en œuvre de multiple action dont la finalité principale est d’appuyer l’Etat du Sénégal dans sa politique sécuritaire intérieur, centrée globalement au tour de la protection des personnes et des biens dans toutes ses dimensions et implications. Le ministre de l’intérieur ajoute que le projet vise à mettre fin les menaces dites nouvelles et transnationales à savoir, le terrorisme, blanchiment de capitaux, trafic de drogue, trafic de migrant, traite des personnes, contre façon de médicament, trafic et circulation d’armes légères et de petite calibre montée des extrémistes, radicalisation entre autre.

Il renseigne aussi que le projet SENSEC-UE qui tire à sa fin mais n’empêche pas que le Sénégal accueillera favorablement toutes formes de coopération avec l’UE. Il signale que d’autres programmes sont en cours pour accompagner l’Etat du Sénégal dans la prise en charge de ses missions.

ASTOU MALL (STAGIAIRE)