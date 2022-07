Inseps : 27 étudiants sortants en diète

Les étudiants sortants de l’Inseps sont en mouvement d’humeur. En effet, 27 parmi eux sont en grève de la faim pour réclamer leur recrutement dans la fonction publique comme promis par les autorités, rapportent L’AS.

Les grévistes ont reçu hier une délégation de Frapp venue leur apporter soutien. Ces 27 étudiants sortants de l’Inseps promettent de ne pas céder jusqu’à ce que le Président Macky Sall réagisse sur leur sort.

Et selon Guy Marius Sagna, quand l’argent du peuple « se retrouve dans la chambre de Macky Sall, il n’y a plus d’argent pour recruter des sortants de l’INSEPS ».

« L’argent pour goudronner les routes de Kaguitt, de Enampor, de Niaguiss, de Nyassia, de Adeane et d’ailleurs au Sénégal est dans leurs chambres, leurs armoires. Et donc quand vous allez à Fanghote (comune de Niaguiss) le forage est fait par la Turquie et l’école de deux classes n’a ni fenêtre, ni porte… », dénonce-t-il.

D’après lui, Macky et son régime détournent l’argent des Sénégalais quand ils ne le donnent pas à la France, à la Turquie, à l’Union Européenne…qui reviennent nous le donner à travers des projets comme si le Sénégal était un Etat mendiant.