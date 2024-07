Institut Supérieure de Guerre: Le président Bassirou Diomaye FAYE préside la cérémonie de fin de formation

Partager Facebook

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 4 juillet 2024, en compagnie du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur et des autorités militaires, la cérémonie de remise de diplômes aux stagiaires de l’école d’état-major et aux auditeurs de l’école supérieure de guerre de l’Institut de Défense du Sénégal (IDS).

Durant cet événement qui s’est déroulé à l’amphithéâtre Général Mamadou Niang, au camp Général Idrissa Fall, anciennement connu sous le nom de camp Leclerc, 47 officiers stagiaires, originaires de divers pays, ont reçu leurs diplômes.

Dans son discours, le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage aux forces armées sénégalaises, qui selon lui, incarnent la nation dans sa diversité et demeurent fidèles à leur rôle de sentinelle vigilante et intransigeante du sanctuaire national. Le Chef de l’État, Chef suprême des Armées, a également souligné l’importance de la formation des officiers pour renforcer la sécurité nationale et la défense du pays. Félicitant les diplômés pour leur détermination, le Président de la République les invite à prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe et les encourage à servir avec loyauté, fidélité et générosité.

Enfin, le Chef de l’État a exhorté les diplômés à s’investir sans cesse dans la quête du savoir, conformément à la devise de l’Institut de Défense du Sénégal : « Excellence dans la décision ».