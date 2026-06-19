Insultes envers Sonko : Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial de Macky Sall, placé en garde à vue

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Dans la journée du jeudi 17 juin, Abdoul Aziz Diop, ancien conseiller spécial du président Macky Sall, a déféré à la convocation de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), comme il l’avait promis. A la suite de son audition, il a été placé en garde à vue et sera présenté ce vendredi au procureur, selon les informations de Libération.

L’homme politique est accusé d’avoir tenu sur le plateau d’une émission de radio des propos jugés offensants envers les militants de Pastef (majorité parlementaire) et Ousmane Sonko, qu’il accuse de s’être installé illégalement à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal.

Toujours selon les précisions du journal, Abdoul Aziz est visé pour des fais de discours contraires aux bonnes mœurs et insultes envers un groupe de personnes en raison de leur origine nationale.