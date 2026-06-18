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Rencontre entre le MEDS, MLS Consulting et Forum Afrique Expansion

18 juin 2026 Actualité

*COMPTE RENDU EXÉCUTIF*

*Rencontre entre le MEDS, MLS Consulting et Forum Afrique Expansion*

*Date: jeudi 18 juin 2026*

Une alliance stratégique pour transformer la liaison Dakar–Montréal en corridor économique durable.

Dans le cadre des préparatifs de la prochaine édition du Forum Afrique Expansion au Canada, une séance de travail s’est tenue entre le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), MLS Consulting et les responsables du Forum Afrique Expansion afin d’explorer les opportunités de coopération économique découlant du lancement de la nouvelle liaison aérienne directe Dakar–Montréal opérée par Air Transat.
Les échanges ont mis en évidence le caractère stratégique de cette nouvelle desserte aérienne qui ouvre une fenêtre d’opportunité exceptionnelle pour renforcer les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Sénégal, le Canada et, plus largement, l’Afrique de l’Ouest.
Les participants ont partagé la conviction que la réussite durable de cette liaison ne dépendra pas uniquement du transport de passagers, mais surtout de la capacité des acteurs économiques à générer des flux permanents d’affaires, d’investissements, de commerce, de tourisme d’affaires et d’innovation entre les deux espaces économiques.
À cet effet, les trois organisations ont convenu de développer une synergie tripartite structurée reposant sur leurs avantages comparatifs respectifs :

* *Le MEDS* assurera la mobilisation et le positionnement stratégique du secteur privé sénégalais ;
* *MLS Consulting* contribuera à l’identification, à la structuration et à l’accompagnement des opportunités d’affaires et d’investissement ;
* *Forum Afrique Expansion* servira de plateforme internationale de mise en relation entre les écosystèmes économiques du Sénégal, du Québec et du Canada.
Les parties ont également retenu le principe de travailler conjointement à la mise en place progressive d’un Corridor Économique Sénégal–Canada, destiné à faire de la liaison Dakar–Montréal un véritable levier de croissance et de prospérité partagée.
Cette initiative reposera notamment sur l’organisation de missions économiques bilatérales, la promotion des exportations sénégalaises, la mobilisation de la diaspora, le développement de partenariats d’investissement et la création de passerelles entre entreprises, institutions financières et acteurs de l’innovation.
Les participants ont enfin souligné que le MEDS, en tant qu’organisation patronale de référence, est appelé à jouer un rôle central dans cette dynamique en fédérant les entreprises autour d’une vision ambitieuse : faire du Sénégal la principale porte d’entrée économique du Canada en Afrique de l’Ouest et positionner la nouvelle liaison aérienne Dakar–Montréal comme un catalyseur de coopération économique durable.

*Conclusion*

La rencontre a permis de jeter les bases d’un partenariat à forte valeur ajoutée entre le MEDS, MLS Consulting et les partenaires canadiens du Forum Afrique Expansion qui se tiendra fin août 2026 à Montréal. Les parties ont convenu de capitaliser sur la dynamique créée par l’arrivée d’Air Transat pour bâtir un écosystème économique performant capable de transformer une simple liaison aérienne en un véritable corridor d’affaires, d’investissements et d’opportunités au bénéfice du Sénégal, du Canada et de leurs communautés d’affaires respectives.

La liaison Dakar–Montréal représente aujourd’hui bien plus qu’une connexion aérienne : elle constitue une opportunité stratégique de repositionnement économique que le secteur privé sénégalais doit saisir pour accélérer son internationalisation et renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

 

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