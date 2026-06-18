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Aéroport Diori Hamani de Niamey : de violents tirs entendus depuis l’aube de ce jeudi, la zone bouclée

18 juin 2026 Actualité

Selon nos confrères de RFI, de violents tirs ont été entendus depuis l’aube, ce 18 juin 2026, dans la zone de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey. A 07h13 (GMT), les tirs se poursuivaient. La zone, quant a  elle, a été bouclée.

Toujours selon le média, des assaillants ont réussi à accéder dans la zone aéroportuaire. Les forces de défense et de sécurité du Niger sont en alerte maximale.

Fin janvier 2026, l’aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient déjà été pris pour cible durant plusieurs heures par une attaque d’une grande ampleur revendiquée par la suite par le groupe État islamique.

Pour l’heure, les autorités du Niger n’ont pas encore communiqué sur cette nouvelle attaque. Les identités des assaillants restent aussi inconnues.

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