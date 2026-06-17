Un braquage de militaires espagnols vire au drame sur la Corniche Ouest

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La Corniche Ouest de la capitale sénégalaise a été le théâtre d’un dénouement tragique. Un homme suspecté de « vol avec violence » a perdu la vie à la suite d’un « violent dérapage » routier alors qu’il tentait de semer les forces de l’ordre. Son complice, rescapé du drame, se trouve actuellement en garde à vue.

Selon les premiers éléments transmis par les autorités policières, le drame s’est noué immédiatement après l’attaque des deux militaires étrangers. Pris de panique face à l’intervention imminente des policiers et circulant à une vitesse excessive, le conducteur du deux-roues a totalement perdu le contrôle de sa trajectoire.

La chute, d’une extrême violence sur le bitume, a causé la mort instantanée du pilote. Son passager, quant à lui, a été rapidement encerclé par une patrouille arrivée sur les lieux avant d’être menotté sans pouvoir opposer de résistance.

Les deux victimes de nationalité espagnole ont formellement déposé plainte au commissariat de Point-E pour « tentative de vol commis en réunion avec violence et usage de moyen de transport », scellant le sort judiciaire du rescapé.

L’enquête a permis de reconstituer la genèse de l’affaire. Les deux soldats espagnols venaient de quitter l’hôtel Terrou-Bi lorsqu’ils ont été repérés et pris en filature par les deux individus à moto.