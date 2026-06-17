CFEE 2026 à l’ académique de Louga 15386 candidats à l’assaut

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A l’instar des autres académies du pays, celle de Louga a démarré ce mercredi 17 juin 2026 l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (Cfee). Au total ils sont 15386 candidats dont 9187 filles contre 15173 en 2025 soit une progression de 213 candidats avec. un taux de 1, 4% .A en croire les autorités académiques, cette évolution positive traduit la poursuite des efforts de scolarisation et de maintien des élèves dans le système éducatif régional.

Cependant, au niveau des Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF), les évolutions demeurent contrastées. L’IEF de Linguère enregistre la plus forte progression avec +303 candidats, tandis que l’IEF de Louga affiche une augmentation de +156 candidats, passant de 6 984 à 7 140 candidats. À l’inverse, l’IEF de Kébémer connaît un recul de 246 candidats, soit une baisse de 5,5 % par rapport à la session précédente.

De l’ Avis de l’IA de Louga, la prédominance féminine se confirme dans l’ensemble de l’académie. Les filles représentent 59,7 % de l’effectif total, avec 9 187 candidates contre 6 199 garçons. Toutefois, une légère baisse du nombre de filles est observée (-138 candidates), tandis que les effectifs masculins progressent de 351 candidats.S’agissant des Candidats à Besoins Éducatifs Spécifiques (CBES), seuls trois (03) candidats ont été recensés sur l’ensemble de l’académie, soit un taux de 0,02 %. Cette situation interpelle sur la

nécessité de renforcer les mécanismes d’identification, la formation des acteurs et l’adaptation des centres d’examen afin de garantir pleinement le droit à une éducation inclusive, conformément aux orientations nationales en matière d’équité et d’inclusion.

Par ailleurs, l’analyse comparative des résultats du CFEE 2024 et 2025 met en évidence une amélioration significative des performances dans toutes les IEF de l’académie.L’IEF de Louga réalise la progression la plus remarquable avec un gain de 16,59 points, passant de 43,50 % en 2024 à 60,09 % en 2025. L’IEF de Kébémer enregistre le meilleur taux de réussite de l’académie en 2025 avec 61,91 %, soit une progression de 13,66 points, confirmant ainsi la dynamique positive engagée dans cette circonscription.

L’IEF de Linguère, bien qu’affichant une progression plus modérée de 1,35 point, maintient des performances satisfaisantes. Cette évolution doit être appréciée au regard de son niveau déjà élevé en 2024 (57,28 %), limitant naturellement les marges de progression.

Globalement, l’Inspection d’Académie de Louga enregistre une progression de 11,99 points, passant de 48,28 % en 2024 à 60,27 % en 2025. Cette amélioration témoigne de l’efficacité des stratégies de

pilotage pédagogique, de l’engagement des équipes éducatives et de la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’éducation.

Sur le plan de la sécurité, l’ensemble du dispositif organisationnel mis en place pour la session 2026 est renforcé par des mesures spécifiques destinées à garantir le bon déroulement des épreuves. La mobilisation coordonnée des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des

collectivités territoriales ainsi que des différents services déconcentrés de l’État contribue à assurer la protection des candidats et du personnel mobilisé, la sécurisation des centres d’examen et des circuits de distribution des épreuves, ainsi que la préservation de l’intégrité, de la transparence et de la crédibilité de l’examen sur l’ensemble du territoire académique.

En cette session du CFEE 2026, l’Inspection d’Académie de Louga réaffirme sa détermination à consolider les acquis enregistrés, à renforcer les dispositifs d’accompagnement pédagogique et à poursuivre les efforts engagés pour une école plus performante, plus inclusive et plus équitable. Pour l’heure , l’académie de Louga dresse ses encouragements à l’ensemble des candidats et exprime sa reconnaissance à tous les acteurs mobilisés pour la réussite de cette importante échéance du calendrier scolaire.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)