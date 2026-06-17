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Nécrologie : décès d’Amadou katy Diop, ancien lutteur et entraîneur

17 juin 2026 Actualité

Le sport sénégalais est en deuil. Amadou Katy Diop, grande figure de la lutte sénégalaise, ancien champion d’Afrique et participant à plusieurs Jeux olympiques, est décédé ce mardi 16 juin 2026.

Selon les informations, l’ancien champion a été victime d’un malaise alors qu’il suivait la rencontre de Coupe du monde entre la France et le Sénégal;

Amadou Katy Diop a marqué plusieurs générations de sportifs sénégalais. Au-delà de son brillant parcours d’athlète, il a également contribué à l’éclosion de nombreux talents en tant qu’entraîneur. Il a notamment été le coach de deux légendes de l’arène sénégalaise : Tapha Guèye et Yékini.

Son décès constitue une immense perte pour le sport sénégalais, qui perd l’un de ses pionniers et l’un de ses plus grands ambassadeurs.

À sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble du mouvement sportif sénégalais, la rédaction de wiwsport adresse ses sincères condoléances.

Que son âme repose en paix.

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