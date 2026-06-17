Nécrologie : décès d’Amadou katy Diop, ancien lutteur et entraîneur

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Le sport sénégalais est en deuil. Amadou Katy Diop, grande figure de la lutte sénégalaise, ancien champion d’Afrique et participant à plusieurs Jeux olympiques, est décédé ce mardi 16 juin 2026.

Selon les informations, l’ancien champion a été victime d’un malaise alors qu’il suivait la rencontre de Coupe du monde entre la France et le Sénégal;

Amadou Katy Diop a marqué plusieurs générations de sportifs sénégalais. Au-delà de son brillant parcours d’athlète, il a également contribué à l’éclosion de nombreux talents en tant qu’entraîneur. Il a notamment été le coach de deux légendes de l’arène sénégalaise : Tapha Guèye et Yékini.

Son décès constitue une immense perte pour le sport sénégalais, qui perd l’un de ses pionniers et l’un de ses plus grands ambassadeurs.

À sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble du mouvement sportif sénégalais, la rédaction de wiwsport adresse ses sincères condoléances.

Que son âme repose en paix.