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Niger: des tirs entendus à l’aéroport de Niamey

18 juin 2026 International

Des tirs étaient entendus jeudi matin à l’entrée de l’aéroport international de la capitale nigérienne Niamey, visé fin janvier par une attaque djihadiste d’ampleur, ont rapporté des riverains.

« J’ai entendu les premiers coups de feu à 06h00 (07H00 HB). Les tirs proviennent de la grande porte d’entrée de l’aéroport », a indiqué à l’AFP un riverain joint par téléphone, précisant que les tirs se poursuivaient vers 08H00. Un autre habitant de la zone a confirmé que les coups de feu venaient de l’entrée principale de l’aéroport.

Le Niger est dirigé depuis près de trois ans par une junte qui peine à endiguer les violences djihadistes qui frappent le pays.

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