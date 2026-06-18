Niger: des tirs entendus à l’aéroport de Niamey

Des tirs étaient entendus jeudi matin à l’entrée de l’aéroport international de la capitale nigérienne Niamey, visé fin janvier par une attaque djihadiste d’ampleur, ont rapporté des riverains.

« J’ai entendu les premiers coups de feu à 06h00 (07H00 HB). Les tirs proviennent de la grande porte d’entrée de l’aéroport », a indiqué à l’AFP un riverain joint par téléphone, précisant que les tirs se poursuivaient vers 08H00. Un autre habitant de la zone a confirmé que les coups de feu venaient de l’entrée principale de l’aéroport.