Mali : Sadio Camara, ministre de la Défense et ses proches tués

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Des affrontements ont opposé samedi des forces maliennes à des combattants du JNIM, affiliés à Al-Qaïda, à Bamako ainsi que dans plusieurs régions du pays, selon un communiqué de l’armée diffusé la veille. Dans la foulée de ces attaques, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, et des membres de sa famille ont été tués.

Les djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ont revendiqué une série d’attaques coordonnées avec la rébellion touareg contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir au Mali. Dans un communiqué, ils déclarent assumer «la responsabilité» des attaques ayant notamment visé samedi «le siège du président malien, le siège du ministre de la Défense et l’aéroport international» de Bamako.

Ces attaques sont les plus sérieuses lancées contre la junte depuis des années

Le JNIM, qui lutte depuis des années contre les militaires au pouvoir à Bamako, proclame même une «victoire», estimant qu’elle est le fruit d’un travail acharné, d’une coordination avec ses «partenaires» et «grâce à la participation active de nos frères du Front de libération de l’Azawad» (FLA, rébellion touareg). «Ensemble nous opérons une véritable transformation, au service de la religion, du pays et du peuple», déclare le groupe dans son communiqué.

Ces attaques sont les plus sérieuses lancées contre la junte par les djihadistes et le groupe séparatiste FLA depuis des années. En septembre 2024, le JNIM avait revendiqué une double attaque d’une rare ampleur contre l’aéroport militaire de Bamako et contre l’école de gendarmerie, qui avait fait plus de 70 morts et 200 blessés, selon des sources sécuritaires.

Né en 2017 de la fusion de plusieurs chapelles djihadistes, dont la plus importante est la Katiba Macina, le JNIM est dirigé par Iyad Ag Ghaly, un chef touareg de Kidal, près de la frontière algérienne, et étend son influence dans tout le Sahel. Il est désormais le groupe djihadiste le plus influent et la «menace la plus importante dans le Sahel», selon l’ONU. Il est difficile d’estimer le nombre de ses combattants, mais selon le centre de recherche Timbuktu Institute, la seule Katiba Macina regrouperait de 5000 à 8000 hommes.