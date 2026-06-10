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VAprés une bagarre en pleine circulation: Un scootériste revient asséner des coups de machette à son antagoniste 
Aprés une bagarre en pleine circulation: Un scootériste revient asséner des coups de machette à son antagoniste 

Linguère: La main d’un individu quasi sectionnée à la suite d’une bagarre

10 juin 2026 Actualité

 

L’ affaire a lieu à Linguère .En effet il s’agit de l’interpellation en flagrant délit d’un individu pour détention et usage d’arme blanche, violences et voies de fait, et coups et blessures volontaires majeurs.

Revenant sur le film de l’arrestation,le 5 juin dernier, aux environs de 19 heures, les éléments de la police de Linguère sont informés d’une violente altercation opposant deux individus aux abords du marché central de Linguère, plus précisément devant la station-service Total.

Ainsi ,les policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. À leur arrivée, ces derniers ont découvert deux individus en état d’ébriété manifeste, gisant au sol. L’un d’eux présentait une blessure d’une extrême gravité (sa main gauche était quasi sectionnée à la suite de coups de machette.)

Du coup ,la victime a été prise en charge par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et évacuée d’urgence vers l’Hôpital Magatte Lô de Linguère où la victime a reçu des soins intensifs.

Au même moment , son bourreau a été maîtrisé, interpellé et conduit sous haute surveillance à l’unité.

Dans le cadre de la procédure, une réquisition médicale a été promptement adressée au directeur de l’Hôpital Magatte Lô afin de déterminer la nature exacte des lésions et de fixer l’Incapacité totale de travail de la victime.

Pour les besoins de l’enquête, le mis en cause a été notifié de ses droits et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Linguère. En attendant , l’ arme du crime( la machette) a été saisie et placée sous scellés.

L’ enquête se poursuit n’empêche le cas defraie la chronique dans le Djoloff.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)

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