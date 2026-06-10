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Dahra Djoloff en deui, rappel à Dieu du maire Pape Aliou Sarr

10 juin 2026 Actualité

 

Les populations de la commune de Dahra( département de Linguère) sont dans l’ émoi et la consternation. En effet, Pape Alioune Sarr deuxième Maire de Dahra Djoloff de 2009 à 2014 s’est éteint hier mardi à Dakar à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie.

 

Feu Pape Alioune Sarr , fut l’ancien secrétaire général de la section du PDS de Dahra. Ce dernier qui a toujours défendu l’autonomie politique et l’émergence économique de sa ville ( Dahra Djoloff) sera inhumé cet après-midi à Dahra, sa terre natale.

Le décès de Pape Alioune Sarr met en deuil tout le Djoloff qui continue à pleurer son digne fils.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)

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