Licences de pêche démersale : les acteurs de la pêche artisanale obtiennent gain de cause

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Les acteurs de la pêche artisanale et industrielle ont obtenu un sursis concernant l’attribution de nouvelles licences de pêche pour les pêcheries démersales côtières, à l’issue d’une réunion de plus de quatre heures tenue à la Primature. Selon L’Observateur, « la tension était palpable » durant ces échanges réunissant industriels, pêcheurs artisans, mareyeurs et représentants de l’administration autour de l’avenir du secteur. La même source précise toutefois que le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, qui devait présider la rencontre, y a été finalement représenté par son Directeur de cabinet, aux côtés de Amy Mara Dièye, tout nouveau ministre des Pêches et de l’Économie maritime, qui succède au Dr Fatou Diouf.

Les organisations présentes ont unanimement contesté le projet, estimant qu’il mettrait en danger les ressources halieutiques déjà fragilisées et compromettrait les efforts de conservation menés depuis une vingtaine d’années. Selon Ibrahima Mar, représentant du Réseau national des Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA), « la ressource est nationale. Elle ne concerne pas uniquement les industriels, les pêcheurs ou les mareyeurs, mais aussi les consommateurs et toute la population sénégalaise ». Le responsable a également mis en garde contre une surexploitation destructrice pour l’environnement marin : « Ce ne sont pas des espèces séparées. Elles vivent ensemble. Si on menace l’une, on menace les autres ».

Les données scientifiques présentées par le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) confirment une situation préoccupante, avec plusieurs espèces surexploitées ou menacées et un écosystème marin jugé fragile. Pour les acteurs du secteur, ces résultats montrent que « les scientifiques du CRODT n’ont jamais recommandé l’ouverture de nouvelles possibilités d’exploitation », mais ont seulement constaté l’existence d’un stock résiduel. Au-delà des pertes écologiques, les professionnels de la pêche ont également alerté sur les risques de sanctions internationales, notamment de l’Union européenne. Ils ont rappelé que le Sénégal reste sous la menace d’un « carton jaune » et qu’écoper d’un « carton rouge » aurait des conséquences « extrêmement lourdes pour le pays ».

À l’issue des échanges, les autorités ont finalement décidé de suspendre temporairement toute nouvelle attribution de licences dans l’attente d’une évaluation scientifique approfondie, tout en laissant les procédures en cours suivre leur chemin administratif. Une nouvelle réunion est prévue pour statuer définitivement, ce que les acteurs de la pêche artisanale considèrent comme un premier acquis, tout en restant prudents en attendant des décisions concrètes. « Pour le moment, ce sont des paroles. Nous attendons désormais que les actes suivent », prévient ainsi Ibrahima Mar, cité par le quotidien du Groupe futurs médias.