Mali : tirs et détonations aux portes de Bamako et Kati

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Des détonations ont été entendues ce samedi 25 avril au matin dans plusieurs localités du Mali, notamment à Kati, aux portes de Bamako. Tandis que la capitale reste sous tension, un mouvement rebelle affirme avoir lancé une offensive d’envergure dans le nord du pays, ravivant le spectre d’une nouvelle escalade sécuritaire.

Selon des informations relayées par TV5MONDE et confirmées par Agence France-Presse, des positions stratégiques ont été attaquées dans la capitale malienne ce samedi. À Kati, ville-garnison située à une quinzaine de kilomètres de Bamako, une forte détonation a été signalée aux premières heures de la journée. Cette localité abrite notamment le camp militaire où réside le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.

Une autre attaque a visé une base militaire proche de l’aéroport de Bamako, sans qu’aucune revendication officielle n’ait été formulée à ce stade concernant ces opérations dans la capitale.

Pendant ce temps, au nord du pays, la situation semble prendre une tournure encore plus préoccupante. Un responsable touareg du Front de libération de l’Azawad (FLA) a affirmé que plusieurs positions de l’armée malienne sont désormais passées sous le contrôle de ses combattants dans les régions de Kidal et Gao. Sur les réseaux sociaux, un porte-parole du mouvement a revendiqué ces avancées, déclarant que « la bataille pour la libération a commencé ».

Une situation confirmée par l’armée malienne à travers un communiqué qui indique clairement que les combats sont en cours.

«L’État Major Général des Armées informe l’opinion nationale que des groupes armés terroristes, non encore identifiés, ont pris pour cibles tôt ce matin du 25 avril 2026, certains points et casernes de la capitale et de l’intérieur. Les combats sont en cours. Nous appelons la population au calme et à la vigilance », indique le communiqué. « Nos forces de défense et de sécurité sont actuellement engagées à anéantir les assaillants. Nous y reviendrons avec plus d’amples informations. Unis, nous vaincrons », poursuit-il.

Ces développements simultanés entre le sud et le nord du Mali laissent entrevoir une possible coordination ou, à tout le moins, une intensification des actions armées sur plusieurs fronts. Dans un pays déjà fragilisé par des années de crise sécuritaire et politique, ces nouvelles attaques pourraient marquer un tournant critique.