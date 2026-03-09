Vladimir Poutine assure le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei de son «soutien indéfectible»

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président russe Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré lundi Mojtaba Khamenei de son « soutien indéfectible », après que celui-ci a été désigné nouveau Guide suprême iranien.

« Je tiens à réaffirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens », a écrit Vladimir Poutine dans un message adressé à Mojtaba Khamenei, fils de l’ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre au Moyen-Orient, assurant que « la Russie a été et restera un partenaire fiable » de l’Iran.