Vladimir Poutine assure le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei de son «soutien indéfectible»

9 mars 2026 International

Le président russe Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré lundi Mojtaba Khamenei de son « soutien indéfectible », après que celui-ci a été désigné nouveau Guide suprême iranien.

 

« Je tiens à réaffirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens », a écrit Vladimir Poutine dans un message adressé à Mojtaba Khamenei, fils de l’ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre au Moyen-Orient, assurant que « la Russie a été et restera un partenaire fiable » de l’Iran.


 

