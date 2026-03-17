Iran : Israël affirme avoir tué Ali Larijani

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Le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, a annoncé aujourd’hui la mort d’Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, et de Gholam Reza Soleimani, commandant du Bassidj, lors de frappes aériennes menées par l’armée de l’air israélienne la nuit précédente.

« Le chef d’état-major vient de m’informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, commandant du Bassidj, principal organe répressif iranien, ont été tués lundi soir », a-t-il indiqué dans une déclaration télévisée reproduite par l’AFP.

Depuis le 28 février, les États-Unis et Israël mènent une guerre contre l’Iran qui a fait plus d’un millier de morts, dont le Guide suprême Ali Khamenei et des dizaines d’autres dirigeants et responsables.

En représailles, l’Iran avait bombardé des sites en Israël et lancé des attaques de missiles et de drones contre plusieurs pays arabes et de la région, causant de nombreux morts et blessés, ainsi que des dégâts aux infrastructures et sites vitaux.