Lionel Jospin, ancien Premier ministre et figure du Parti socialiste, est mort

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L’un des grands visages de la gauche française est mort. L’ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé dimanche à l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille lundi 23 mars à l’AFP. Premier secrétaire du PS de 1981 à 1988, puis de 1995 à 1997, il a également été chef du gouvernement de 1997 à 2002 sous la présidence de Jacques Chirac. Lionel Jospin s’était présenté aux élections présidentielles de 1995 et 2002, sans succès.

Il a été à l’origine notamment de la création des 35 heures, l’une de ses principales promesses de campagne du PACS à l’époque, seul contrat permettant l’Union civile de deux personnes du même sexe et de la couverture maladie universelle des emplois jeunes et de la loi sur la présomption d’innocence tirée par la croissance mondiale. Le plan de lutte contre le chômage de cet ancien professeur d’économie donne de bons résultats.

Lionel Jospin, diplômé de l’Institut d’étude politique. Après sa retraite, deux fois en 1995, il se présente à l’élection présidentielle et s’incline au second tour en face à Jacques Chirac 52,64 % de suffrages avant de devenir finalement son premier ministre Lionel, j’espère renonce une seconde fois à sa vie politique en 2002. Depuis la parole de l’ancien premier ministre s’était fait rare.