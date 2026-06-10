Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
IMG 20260610 WA0088

Saourou Mbodji responsable Pastef démissionne du parti

10 juin 2026 Actualité

 

Saourou Mbodji Responsable Pastef quitte le navire des patriotes. Dans une lettre ce dernier a exprimé ses vives salutations à ses camarades de parti.  » Je voudrais prier au nom d’Allah et son prophète, paix et salut sur lui. Je tiens sincèrement à exprimer ma profonde gratitude au président de PASTEF ainsi qu’à tous les militants qui ont cheminé à nos côtés sur le terrain depuis 2018. Votre engagement et votre soutien ont été d’une valeur inestimable. Mes remerciements vont également à tous les patriotes de DALLA-NGABOU pour leur constance et leur fidélité » a-t-il écrit.

A l’en croire la situation politique actuelle de notre pays nous interpelle tous. Chacun et chacune doit faire preuve d’une conscience aiguisée et prendre ses propres responsabilités, sans subir d’influence extérieure. Selon lui c’est dans cette optique, et après mûre réflexion, qu’il a pris la décision de se séparer du parti PASTEF.  » Cette décision, mûrement réfléchie, est motivée par la nécessité de mieux me réorganiser et de me préparer à rebondir avec force dans un futur proche, afin de continuer mon combat pour notre nation avec une nouvelle dynamique » conclut-il.

Tags

Vérifier aussi

VAprés une bagarre en pleine circulation: Un scootériste revient asséner des coups de machette à son antagoniste 

Linguère: La main d’un individu quasi sectionnée à la suite d’une bagarre

  L’ affaire a lieu à Linguère .En effet il s’agit de l’interpellation en flagrant …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved