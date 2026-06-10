Saourou Mbodji responsable Pastef démissionne du parti

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Saourou Mbodji Responsable Pastef quitte le navire des patriotes. Dans une lettre ce dernier a exprimé ses vives salutations à ses camarades de parti. » Je voudrais prier au nom d’Allah et son prophète, paix et salut sur lui. Je tiens sincèrement à exprimer ma profonde gratitude au président de PASTEF ainsi qu’à tous les militants qui ont cheminé à nos côtés sur le terrain depuis 2018. Votre engagement et votre soutien ont été d’une valeur inestimable. Mes remerciements vont également à tous les patriotes de DALLA-NGABOU pour leur constance et leur fidélité » a-t-il écrit.

A l’en croire la situation politique actuelle de notre pays nous interpelle tous. Chacun et chacune doit faire preuve d’une conscience aiguisée et prendre ses propres responsabilités, sans subir d’influence extérieure. Selon lui c’est dans cette optique, et après mûre réflexion, qu’il a pris la décision de se séparer du parti PASTEF. » Cette décision, mûrement réfléchie, est motivée par la nécessité de mieux me réorganiser et de me préparer à rebondir avec force dans un futur proche, afin de continuer mon combat pour notre nation avec une nouvelle dynamique » conclut-il.