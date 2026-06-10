Coupe du monde: La chaleur premier défi de la compétition

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À la veille du coup d’envoi, le 11 juin, la Coupe du monde 2026 suscite déjà des inquiétudes liées aux conditions climatiques en Amérique du Nord. Joueurs et supporters devront composer avec des épisodes de chaleur extrême et une qualité de l’air parfois dégradée dans plusieurs villes hôtes. Selon plusieurs experts, ces conditions pourraient affecter l’intensité du jeu, la récupération des joueurs et leur santé, dans un contexte d’acclimatation très limitée après les saisons européennes. Les risques concernent aussi les spectateurs, exposés dans les stades et les fan-zones.

Des études évoquent une forte proportion de matches disputés dans des conditions thermiques élevées, susceptibles de ralentir le rythme et de modifier la qualité du jeu. Face à ces inquiétudes, les organisateurs assurent avoir prévu des dispositifs d’atténuation, notamment des pauses de rafraîchissement, des ajustements d’horaires et des infrastructures partiellement adaptées dans certains stades. Au-delà du terrain, la gestion de la chaleur s’impose donc comme un enjeu majeur du tournoi, susceptible d’impacter à la fois le niveau de jeu et l’organisation de la compétition.