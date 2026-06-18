Conseil constitutionnel : Comment les Sages ont choisi « l’apaisement et la stabilité » selon Ndiaga Sylla

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Réagissant à la décision du Conseil constitutionnel relative au recours visant la présidence de l’Assemblée nationale, l’expert électoral Ndiaga Sylla estime que la Haute juridiction pouvait difficilement intervenir dans une matière qu’il considère comme extra-électorale.

Selon lui, la saisine introduite par des députés hors délai traduit des tâtonnements quant à la procédure adéquate à suivre. Il souligne également que le projet de révision constitutionnelle relatif à l’institution d’une Cour constitutionnelle prouve qu’il est nécessaire de sortir de l’incompétence constante et justifiée de la Haute juridiction.

Même s’il affirme qu’une clarification juridique sur le fond aurait été souhaitable, Ndiaga Sylla considère que les membres du Conseil ont choisi de privilégier « l’apaisement et la stabilité du pays ». Il rappelle toutefois que la juridiction n’avait pas été saisie par les voies qu’il juge appropriées, ni par le président de la République ni par les députés dans les délais requis.

Au final, l’expert électoral estime que la décision rendue ne tranche pas véritablement le débat de fond. « Le verdict renvoie à un match nul », conclut-il, laissant entendre que les interrogations juridiques et politiques demeurent entières malgré la décision des Sages.