Thiès : Les câblodistributeurs accusent Canal+ de « banditisme commercial »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les câblodistributeurs de Thiès sont montés au créneau pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « tentative de mise à mort économique » de leurs activités.

Face à la presse, les responsables de ce groupement ont affirmé être victimes d’un « acharnement systématique » de la part de leur concurrent Canal+, accusé de mener des opérations de démantèlement de leurs installations sous couvert de procédures liées à de supposées captations frauduleuses de signaux.

Selon les câblodistributeurs, ces interventions, menées avec l’accompagnement des forces de l’ordre, causent d’importants préjudices à leur activité et pénalisent directement leurs abonnés. « Des milliers de foyers se retrouvent privés de signal, donc privés d’accès à l’information et au divertissement », ont-ils déploré.

Les responsables du groupement soutiennent avoir obtenu gain de cause dans plusieurs procédures judiciaires, citant notamment des décisions favorables rendues par les cours d’appel de Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis ainsi que par le Tribunal de grande instance de Louga.

Au-delà du volet judiciaire, ils évoquent des pertes financières considérables. D’après eux, les opérations de démantèlement entraînent la destruction de câbles, la disparition de matériels et la détérioration d’équipements qu’il faut remplacer à neuf. Un préjudice qu’ils estiment se chiffrer à plusieurs millions de francs CFA.

Qualifiant la situation de « banditisme commercial », les câblodistributeurs appellent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le procureur de la République ainsi que les plus hautes autorités de l’État à intervenir afin de garantir une concurrence qu’ils jugent équitable dans le secteur audiovisuel.

Les câblodistributeurs annoncent également leur intention d’engager des poursuites judiciaires pour destruction de biens, vol, sabotage économique et dénonciation calomnieuse contre toute personne qui porterait atteinte à leurs installations. « Nous irons jusqu’au bout pour protéger nos investissements, le travail de nos équipes et surtout les droits de nos abonnés », ont conclu les responsables du groupement.