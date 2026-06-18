Bourses de sécurité familiale : Ce grand changement dans les paiements annoncé par le Premier ministre

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Face aux fragilités économiques et à la vulnérabilité d’une part importante des ménages, le Premier ministre a présenté en Conseil des ministres ce mercredi, une communication axée sur le renforcement des politiques de filets sociaux.

L’objectif affiché est de mieux coordonner les dispositifs existants et d’en accroître l’impact sur les populations bénéficiaires. Le chef du Gouvernement a rappelé que les filets sociaux doivent désormais être considérés comme une priorité dans les plans d’actions d’urgence demandés par le président de la République, afin de répondre plus efficacement aux besoins des ménages les plus exposés aux chocs économiques et financiers.

Au cœur du dispositif, le Registre national unique (RNU) et le Programme national de bourses de sécurité familiale constituent les principaux instruments de ciblage des ménages vulnérables. Le RNU a connu une extension significative, avec 996 194 ménages désormais enregistrés, contre environ 545 000 auparavant. Selon les données présentées, 57,6 % de ces ménages sont considérés comme pauvres et 42,4 % comme vulnérables, traduisant l’ampleur des besoins sociaux et la nécessité d’un meilleur ciblage des interventions publiques.

Vers une meilleure gouvernance des filets sociaux

Une réunion sur la gouvernance et la coordination des dispositifs sociaux est prévue avant la fin juin 2026. Elle devra permettre de renforcer la cohérence des interventions, avec le RNU comme base unique de ciblage des bénéficiaires. Plusieurs actions structurantes sont annoncées dans ce cadre : installation du Comité de suivi du RNU, finalisation de son manuel de procédures, et mise en place d’un comité de pilotage avant fin juin 2026.

Le Gouvernement prévoit également le démarrage d’un projet pilote de digitalisation des paiements des bourses sociales avant la fin de l’année 2026. Par ailleurs, le paiement des bourses de la nouvelle cohorte, incluant le rappel du premier trimestre 2026, devra être effectué dans les meilleurs délais. Le Premier ministre a demandé au ministre chargé des Finances de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la couverture des échéances restantes de l’année 2026, notamment dans le cadre de la prochaine loi de finances rectificative. Dans le même temps, le Gouvernement accélère l’examen de deux projets de loi majeurs : celui relatif à la protection sociale et celui portant sur l’autonomisation économique des femmes, qui devraient être soumis à l’Assemblée nationale au cours du second semestre 2026.

Au-delà des filets sociaux, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance normative de l’action publique. Cela passe par un meilleur alignement des textes législatifs et réglementaires avec l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, ainsi que par une amélioration de la qualité et de l’accessibilité des normes. Il a également souligné l’urgence de préparer systématiquement les textes d’application des lois, de numériser intégralement le Journal officiel d’ici fin 2026, et de moderniser l’Imprimerie nationale afin d’accompagner cette transformation.