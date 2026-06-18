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PA : Un bus Tata prend feu sous le pont de l’unité 15

18 juin 2026 Société

Un bus de transport en commun de type Tata a pris feu ce jeudi sur la Voie de Dégagement Nord (VDN 3), sous le pont de l’unité 15 des Parcelles Assainies, à Dakar. L’incident, survenu dans un secteur très fréquenté aux heures de pointe, a provoqué d’importants ralentissements et un blocage partiel de la circulation.

Les circonstances exactes de ce départ de feu restent pour le moment inconnues. Pris au dépourvu, de nombreux automobilistes ont été confrontés à de longs embouteillages.

Aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n’ont été enregistrés. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux et sont parvenus à maîtriser les flammes quelques minutes après le début de l’incendie.

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