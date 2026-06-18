Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Annotation 2026 06 18 215310

Problèmes d’état civil des candidats : La recette du Garde des Sceaux

18 juin 2026 Actualité

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, s’est engagé, jeudi, à donner des instructions aux présidents des tribunaux d’instance, très tôt l’année prochaine, pour l’organisation d’audiences foraines, en vue de permettre aux élèves en classes d’examen de disposer de documents d’état civil pour ne pas être forclos aux examens scolaires.

WhatsApp Image 2026 06 18 at 21.45.38 3

“On va s’organiser pour que l’année prochaine, on puisse être plus actifs, pour très tôt donner des instructions aux présidents des tribunaux départementaux”, actuels tribunaux d’instance, “pour que la question des audiences foraines soit prise très tôt en charge”, a-t-il déclaré.

Il intervenait au cours d’un conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de l’année scolaire 2026.

WhatsApp Image 2026 06 18 at 21.45.38 2

“En réalité, voir 98 candidats ne pas faire le bac est un drame. Je pense qu’on va s’organiser en conséquence pour que ces dysfonctionnements ne se reproduisent plus à l’avenir”, a insisté le ministre de la Justice.

WhatsApp Image 2026 06 18 at 21.45.38 1

Me Moussa Sarr a indiqué que son département va travailler en étroite collaboration avec les services de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, pour résoudre cette situation et ramener l’année prochaine à “zéro cas” le nombre d’élèves en classe d’examen dépourvus de documents d’état civil.

WhatsApp Image 2026 06 18 at 21.45.38

WhatsApp Image 2026 06 18 at 21.45.37

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 06 18 a 16.00.49

« dette cachée » et succession : Les confidences de Mamadou Faye, président sortant de la Cour des comptes

Le  président sortant de la Cour des comptes, Mamadou Faye, dresse un bilan positif de …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved